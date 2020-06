Brann i fransk ubåt

utenriks

Alle arbeidarane og sjøfolka vart evakuerte frå ubåten Perle, som ligg i dokk i hamnebyen Toulon ved Middelhavet. Bilete frå staden viser kvit røyk som stig frå fartøyet.

Atomreaktorane, drivstoffet og våpena vart fjerna for fem månader sidan i samband med renoveringa, og det er dermed ikkje fare for at radioaktivt materiale kjem i kontakt med brannen, ifølgje ein tenesteperson som har uttalt seg anonymt til AFP.

Perle er den nyaste av seks franske atomdrivne ubåtar i Ruby-klassen. Fartøyet vart sett i teneste i den franske marinen i 1993.

(©NPK)