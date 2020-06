Statue av Columbus i Boston halshogd – fleire rivne ned

utenriks

Boston-politiet opplyser at dei er informerte om hærverket, at det blir etterforska, men at ingen er arresterte.

I samband med antirasismedemonstrasjonar er fleire skulpturar av kolonistar, mange av dei slavehandlarar, vorte vandaliserte eller rivne ned. I USA er det særleg italienske Kristoffer Columbus det har gått utover.

Statuen av Columbus i Boston fekk hovudet fjerna, medan ein annan Columbus-statue vart vandalisert i Miami, etter at først ein statue vart riven ned og slept inn innsjø nær Richmond i Virginia tidlegare i veka.

Også i Minnesotas hovudstad St Paul vart Columbus-statuen rive ned.

Den handelsreisande Columbus vart lenge beskriven som oppdagingsreisande og hylla av skulebøker som den såkalla oppdagaren av Amerika og «den nye verda», men er av mange rekna for personen som sette i gang år med folkemord mot urfolk i Amerika.

Då statuen var kasta i vatnet i Richmond, vart det lagt ein plakat ved vasskanten der det står: «Du vil ikkje bli sakna».

Mange byar i USA har bytt ut feiringa av «Columbus Day» i oktober, feira sidan 1937, med ein hyllest til urbefolkninga.

