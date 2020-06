Palme-saka: Engström vart ikkje undersøkt av granskingskommisjon

utenriks

Granskingskommisjonen var nedsett av Sveriges regjering for å avdekkje feil i Palme-etterforskinga. Sommaren 1999 la kommisjonen fram konklusjonen sin om korleis politiet hadde handtert etterforskinga rundt drapet på statsminister Olof Palme.

Politiet sjølv hadde sjekka Engström ut av saka i 1987, eitt år etter drapet. Han vart berre avhøyrd som vitne og aldri etterforska som mogleg gjerningsmann.

– Vi hadde ikkje i oppdrag å løyse drapet, og problemet er at viss ein person som Engström blir teken ut av etterforskinga veldig tidleg, så er han heller ikkje med i etterforskingsmaterialet, seier tidlegare riksrevisor Inga-Britt Ahlenius, som var blant kommisjonsmedlemmene, til SVT.

I oppdraget frå den dåverande regjeringa til kommisjonen heitte det at utvalet mellom anna skulle undersøkje om det fanst delar av etterforskingsmaterialet som ikkje var tilstrekkeleg arbeidd med. Men i den nesten 1.000 sider lange utgreiinga blir Engström berre nemnd kort, og då som vitne.

Engström utelaten

I rapporten blir ikkje nemnt noko om avgjerdene til politiet rundt Engström, sjølv om Palme-gruppa onsdag denne veka peika på etterforskingsfeil som avgjerande i saka.

På spørsmål om kommisjonen ikkje burde ha teke grep etter å ha sett på Engströms vitnemål til politiet, svarer Ahlenius:

– Eg kan ikkje hugse at vitnemålet hans finst i materialet vårt på noko vis som gjorde at vi retta merksemd mot han.

Leiaren for Palme-gruppa Krister Petersson kritiserte i oppsummeringa si onsdag den manglande interessa frå politiet for å følgje opp Engström. I oppsummeringa konkluderte Palme-gruppa med at saka er avslutta fordi den antekne gjerningsmannen Stig Engström er død.

Kritikk mot etterforskinga

Petersson viste i oppsummeringa si til eit såkalla promemoria frå 1987, der Engström vart avskriven frå etterforskinga. Petersson kalla dette oppsiktsvekkande.

I notatet konkluderte politiet med at mannen som eitt av augnevitna såg på åstaden, etter all sannsyn ikkje var Engström, men ein person som likna på han. Palme-gruppa uttrykkjer forundring over korleis politiet kunne komme fram til konklusjonane i notatet.

Dei viste onsdag til at andre augnevitne på staden hadde beskrive ein mann som stemde med signalementet på Engström, og at dei hadde fortalt korleis han flykta frå staden der Palme vart drepen for 33 år sidan.

Expressens krimreporter Fredrik Sjöshult meiner konklusjonen på onsdag betyr at den tidlegare fasen av etterforskinga får strykkarakter.

To augnevitne, Leif Ljungqvist og Hans Johansson, meiner på si side at Engström ikkje var gjerningsmannen, melder SVT.

Sønene overtydde

Olof Palmes søner Joakim, Mårten og Mattias er skuffa over at det manglar teknisk bevis som kan fastslå kven som drap faren, men kallar konklusjonane til Palme-gruppa overbevisande.

Overfor VG utdjupar Mårten Palme at han trur Engström var mannen som drap faren. Mårten Palme og den dåverande kjærasten hans var saman Lisbet og Olof Palme på kino, og fortel at han såg ein mann følgje etter foreldra då dei hadde teke farvel etter kinoframsyninga.

– Personen eg så, hadde veldig like klede som Engström. Det er særs mogleg at det var han eg såg, sa Mårten Palme til avisa onsdag kveld.

– Hadde vi på den tida visst det vi no veit, ville Engström ha vore arrestert, opplyste Palme-gruppa i oppsummeringa si onsdag formiddag.

