Nord-Korea gir USA beskjed om å halde seg unna

utenriks

Avgjerda frå Nord-Korea om å kutte direkte telefonsamband, kommunikasjon og samarbeidsprosjekt med naboen i sør markerte eit tilbakeskritt i arbeidet for å få nordkoreanarane til å droppe atomvåpenprogrammet sitt.

Nord-Korea formidla tydeleg tankane sine om kritikk frå USA via det statlege nyheitsbyrået KCNA torsdag.

Generaldirektør Kwon Jung-gun i Nord-Koreas utanriksdepartement seier USAs «tosidige haldning» til dei koreanske landa er motbydeleg, og at Washington burde halde munn og først og fremst passe sine eigne saker, om dei ønskjer å unngå å oppleve noko «hårreisande» og sikre at presidentvalet i november går utan problem.

Den utvitydige trusselen kjem berre to dagar før toårsdagen for toppmøtet for president Donald Trump og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un i Singapore, som var første gong dei øvste leiarar i dei to landa møttest.

Også FNs generalsekretær António Guterres har gått ut og beklaga at Nord-Korea no har brote kontakten med Sør-Korea og at landa òg fysisk skal ha øydelagt kommunikasjonslinjene, som FN påpeikar er nødvendige for å unngå misforståingar og feilutrekningar.

Også FN trekkjer fram at juni er ein spesiell månad for gjenforeining og møter mellom USA og Nord-Korea.

(©NPK)