Nedgang på asiatiske og europeiske børsar

Det var venta at børsane i Asia og Europa ville følgje tilbakegangen på Wall Street dagen før, etter at den amerikanske sentralbanken åtvara om at vegen tilbake for den amerikanske økonomien er lang.

London-indeksen FTSE 100 gjekk ned ved børsopning med rundt 2,2 prosent. I eurosona fall børsane både i Frankfurt og Paris med 2,5 prosent då aksjehandelen byrja.

– Det ser ut til at dei mørke utsiktene for USA i år har bidrege til dette, seier analytikar David Madden i selskapet CMC Markets.

Den amerikanske sentralbanken fastslo onsdag at det vil ta tid å komme gjennom den økonomiske krisesituasjonen koronaviruset har utløyst.

Nikkei-indeksen på Tokyobørsen gjekk torsdag ned 2,8 prosent til 22.472,91 poeng, medan Kospi-indeksen i Sør-Korea hadde falle 0,9 prosent til 2.176,78 poeng då aksjehandelen der vart avslutta.

Hongkongs Hang Seng-indeks gjekk ned 2 prosent til 24.556,72 poeng, medan nedgangen i Shanghai var litt mindre.

