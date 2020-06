Floyd-sikta lauslaten mot kausjon

utenriks

George Floyd døydde då ein politimann pressa kneet mot halsen hans i meir enn åtte minutt under ein arrestasjon den 25. mai. Politimannen har sidan mista jobben og er sikta for fleire forhold, mellom anna forsettleg drap. Tre andre tidlegare politifolk er sikta for medverknad.

Ein av dei tre, Thomas Lane (37), har betalt kausjonen på 750.000 dollar, rundt 7,1 millionar norske kroner, går det fram av eit dokument frå fengselet i Hennepin fylke, der han har vore i varetekt sidan byrjinga av juni.

