EU-kommisjonen ber Schengen-landa oppheve indre grensekontroll måndag

Ei rekkje land har allereie planar om å oppheve innreiserestriksjonar for andre Schengen-land, som inkluderer Noreg, 15. juni. Dei som ikkje har det, blir oppmoda sterkt til å fullføre prosessen for å kunne gå tilbake til fri rørsle innan den datoen.

Noreg har førebels berre varsla at det blir opna for ikkje-nødvendige reiser til Danmark frå førstkommande måndag. Same dag planlegg styresmaktene å komme med ei ny vurdering av reiser i resten av Norden. Reiser til andre europeiske land skal etter planen vurderast 20. juli.

Felles liste

Neste steg for EU er å opne for innreise frå land utanfor unionen.

– Tida er inne for konkrete førebuingar til å fjerne restriksjonar for land med tilsvarande helsesituasjon som EU eller betre, seier EU-kommissær Ylva Johansson.

Johansson foreslår at EU-landa lagar ei felles liste over land som kan fritakast for innreiserestriksjonar frå 1. juli, og at denne lista blir jamleg oppdatert. Lista skal vere basert på objektive kriterium, og kommisjonen har laga eit forslag til sjekkliste medlemslanda kan bruke til å komme fram til ei felles forståing.

– Vegen til ei samordna løysing er vanskeleg, men vi ønskjer å bidra med nokre kriterium. I tillegg til den epidemiologiske situasjonen, må òg smittedempande tiltak vere på plass for sjølve reisa, understrekar innanrikskommissæren.

Vest-Balkan

I tillegg til ei felles og samordna tilnærming, vil kommisjonen ha fleksibilitet. Det skal vere mogleg å gjeninnføre tiltak mot enkeltland som ikkje lenger oppfyller kriteria for innreise.

I forslaget på torsdag ligg det ei konkret tilråding om at det blir opna for innreise frå Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia og Serbia frå 1. juli.

Parallelt med gjenopning av grensene, blir EU-landa oppmoda til å ta opp att behandlinga av visumsøknader. Mange har redusert eller stansa behandlinga i samband med dei strenge reiserestriksjonane.

Gjensidig

Johansson seier kommisjonen òg vil at opphevinga av reiserestriksjonar skal vere gjensidig.

– Vi forventar at dei landa vi opphevar restriksjonen for, også fjerne restriksjonar for EU- og Schengen-land, seier ho.

På ein pressekonferanse torsdag ettermiddag, understrekar Johansson òg at grensespørsmål er opp til kvart enkelt land å avgjere, men at kommisjonen vil leggje til rette for og altså tilrå ei koordinert gjenopning.

– Dette handlar ikkje berre om grensa, men om menneske. Vi er framleis i ein pandemi, og det er viktig at vi følgjer reglane og held avstand for å verne oss sjølv, dei vi er glad i og andre, legg ho til.

