Australias statsminister: Lèt oss ikkje tvinge av Kina

Det er første gong Morrison har brukt ordet «tvang» om den kinesiske framferda i forholdet til Australia.

– Vi er ein open handelsnasjon, men eg kjem aldri til å byte bort verdiane våre på grunn av tvang, uansett kvar han kjem frå, sa statsminister Morrison til radiostasjonen 2GB torsdag, ifølgje ABC News.

Han la til at Australia alltid vil handle i tråd med dei nasjonale interessene sine og aldri la seg skremme av truslar.

Australias viktigaste eksportpartnar har gitt landa ei kald skulder etter at Australia nekta å føye seg og avstå frå å be om ei internasjonal gransking av opphavet på koronautbrotet.

Kina trua med at det ville få konsekvensar, og det har det òg fått. To av Australias viktigaste eksportvarer til Kina, bygg og storfekjøtt, har fått påført toll eller har vorte stansa. I tillegg åtvarar kinesiske styresmakter turistar og studentar mot å reise til Australia fordi Kina hevdar det er risiko for å bli utsett for rasisme der.

– Det er vrøvl. Det er ein latterleg påstand, sa Morrison i eit intervju med radiostasjonen 3AW i Melbourne torsdag.

Han la til at Australia er det beste landet i verda for internasjonal turisme og studiar. Internasjonal utdanning og utvekslingsstudentar er den fjerde største eksportindustrien i Australia.

