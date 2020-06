utenriks

AFP har onsdag innhenta dei sist registrerte dødstala frå styresmaktene i latinamerikanske land.

Brasil, dei hardaste ramma landa til regionen, står for nesten 40.000 av dei over 70.000 dødsfalla som blir knytte til covid-19. Landet har registrert 1.274 dødsfall det siste døgnet.

Episenteret til pandemien var først i Kina, flytta seg deretter til Europa og over Atlanterhavet til USA. No er det Latin-Amerika og det søraustlege Asia som har dei fleste nye smittetilfella, ifølgje WHO.

