Tyskland stadfestar at Trump vurderer styrkereduksjon i Europa

The Wall Street Journal skreiv førre veke at Trump-administrasjonen planlegg å trekkje ut rundt 9.500 av dei 34.500 soldatane som i dag er stasjonerte på basar i Tyskland.

Der Spiegel skreiv at USA vurderte å trekkje ut mellom 5.000 og 15.000 soldatar innan hausten.

Ei talskvinne for statsminister Angela Merkel stadfesta onsdag at den tyske regjeringa er orientert om planen som no er til vurdering i Washington.

Har informert

– USAs administrasjon har informert den tyske regjeringa om at dei vurderer å redusere det amerikanske styrkenærværet i Tyskland, sa Ulrike Demmer.

– Så vidt vi veit, er det ikkje gjort noko endeleg vedtak, la ho til.

Planen har vekt sterke reaksjonar både i Tyskland og USA, og kritikarane meiner at planen vil svekkje Nato.

– Dette er heilt uakseptabelt, særleg ettersom ingen i Washington har tenkt på å informere forbundsfellen Tyskland på førehand, seier Merkels koordinator for transatlantiske relasjonar, Peter Beyer, til Rheinische Post.

«Kolossalt feilsteg»

Johann Wadephul, som har ein sentral posisjon i Merkels parti CDU, meiner nyheita er endå ein vekkjar og meiner at Europa må ta større ansvar for eige forsvar.

Tidlegare øvstkommanderande for dei amerikanske styrkane i Europa, general Ben Hodges, meiner at det vil vere «eit kolossalt feilsteg» og «ei gåve» til Russlands president Vladimir Putin å trekkje soldatar ut av Tyskland.

– Dei amerikanske styrkane er ikkje i Europa for å verne Tyskland, dei er der som ein del av Nato for å verne alle medlemslanda, inkludert USA, tvitrar Hodges.

