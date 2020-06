Talet på sjukehusinnleggingar aukar i fleire delstatar i USA

utenriks

Ifølgje Washington Post har òg Puerto Rico registrert sitt høgaste sjudagars smittetal den siste veka.

Delstatane Texas, Nord og Sør Carolina, California, Oregon, Arkansas, Mississippi, Utah og Arizona har hatt eit auka tal innleggingar på grunn av pasientar med covid-19, samanlikna med tidlegare veker.

Auken byrja for dei fleste statane sin del for fleire veker sidan, og trendane er aukande.

Av over 7,3 millionar smittetilfelle registrert i verda no er meir enn 2 millionar registrerte i USA.

På verdsbasis blir meir enn 413.000 dødsfall knytt til covid-19, av desse er over 114.000 registrerte i USA.

– Det er ikkje over enno, seier USAs leiande ekspert på infeksjonssjukdommar Anthony Fauci, som for ein knapp månad sidan åtvara sterkt mot ein for rask gjenopning av USA.

Fauci har beskrive pandemien som sitt verste mareritt.

– I løpet av fire månader har det øydelagt heile verda. Det er millionar og millionar av tilfelle over heile verda. Og det har fortetta seg i løpet av veldig, veldig kort tid, sa han på ein bioteknologikonferanse tysdag.

Han innrømde at det overraskar han kor raskt viruset spreier seg, men han er likevel optimist med tanke på å finne ein vaksine.

(©NPK)