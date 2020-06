Spiontiltalt norskiranar seier han hatar det iranske regimet

utenriks

Opplysningar om konverteringa hans vart onsdag lagt fram i retten i Roskilde. Der står han mellom anna tiltalt for å ha planlagt eit attentat mot ein mann som har flykta frå Iran, og som bur i Ringsted i Danmark.

Ifølgje den tiltalte 40-åringen har han forlate sjiaislam, som er statsreligionen i Iran, og konverterte til den mindre utbreidde religionen bahai i 2005.

Det var visstnok hatet hans mot det sjiamuslimske regimet i Iran som fekk han til å konvertere. Han har i politiavhøyr forklart at han reiste frå Iran i 2008 og sette kursen mot Europa på grunn av konverteringa. Forklaringa hans vart lesen opp i retten onsdag.

Ulike historier

Opplysninga om motviljen hans mot dei iranske styresmaktene harmonerer likevel dårleg med biletet som aktoratet har teikna av mannen.

I tiltalevedtaket står det at han aktivt har arbeidd for iranske styresmakter på dansk jord, at han har spionert for den iranske etterretningstenesta og også har arbeidd for det islamske prestestyret, ikkje imot det.

Men norskiranaren avviser denne framstillinga. Han erkjenner å ha teke bilete og filma ved bustaden til mannen som aktoratet meiner dei iranske styresmaktene ønskte å gjennomføre eit attentat mot. Men han seier han gjorde det av personlege grunnar, ikkje på vegner av den iranske etterretningstenesta.

Mannen vart i oktober 2018 arrestert av det svenske tryggingspolitiet i Göteborg og deretter utlevert til Danmark. Der har han sete i varetekt sidan.

Han er norsk statsborgar, og har budd i Noreg i ti år.

Separatistgruppe

Mannen som den tiltalte er skulda for å ha spionert på, flykta frå Iran til Danmark i 2006. Han er ein av grunnleggjarane til separatistrørsla Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA). Rørsla kjempar for arabisk sjølvstende i den iranske provinsen Khusistan. I Iran blir gruppa rekna som ein terrororganisasjon.

Mannen har dei siste åra hatt politivern i Danmark. Det fekk han etter drapet på ein eksiliranar i Nederland, som også var med på å stifte ASMLA.

I september 2018 frykta det danske tryggingspolitiet at eit attentat var i kjømda, noko som førte til ein storstilt politiaksjon. I fleire timar var motorvegar og bruer stengde i tillegg til at fleire togsamband vart stansa.

