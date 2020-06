Over 100 drepne i angrep i Nigeria

utenriks

Angriparane er truleg medlemmer av Den islamske staten Vest-Afrika provinsen (ISWAP), som er ei utbrytargruppe frå Boko Haram.

I det første angrepet, som kom tysdag, køyrde ei gruppe væpna menn inn i ein avsidesliggjande landsby i den urolege Borno-delstaten og skaut og køyrde i hel innbyggjarar som prøvde å rømme.

– Så langt har vi funne 69 døde. Men dødstalet kjem venteleg til å stige fordi mange framleis er sakna, seier ein talsmann for dei lokale styresmaktene.

Truleg var angrepet ein hemnaksjon etter at nokre innbyggjarar drap medlemmer av ISWAP som prøvde å stele husdyr frå landsbyen for kort tid sidan. Tjuveri av dyr frå landsbyen har tvinga innbyggjarane til å danne ein eigen milits for å verne felles verdiar.

Seinare same dagen vart fleire titals menneske drepne i ein serie angrep mot fleire landsbyar delstaten Katsina. Opplysningar om talet på drepne varierer mellom 40 og 50.

Nigeria kjempar mot eit valdeleg, islamistisk opprør nordaust i landet, der islamistgruppa Boko Haram har drepe og bortført tusenvis av menneske dei siste åra. Dei siste ti åra er rundt 36.000 liv gått tapt og rundt 2 millionar menneske drivne på flukt i eige land.

Det er under to veker sidan væpna menn drap 60 menneske i ei rekkje angrep mot landsbyar nordvest i Nigeria, der hundrevis av menneske er drepne i valdelege angrep det siste året.

