Ny auke i korona i Mexico – gjenopning truleg på vent

Talet på stadfesta dødsfall per dag er framleis eit stykke unna det høgaste nivået frå førre veke, med rundt 1.100 per døgn, men 596 stadfesta covid-19-dødsfall tysdag er meir enn dei to dagane før.

Mexicos styresmakter opplyser no å ha 124.301 stadfesta tilfelle og 14.649 registrerte dødsfall knytt til pandemien, men styresmaktene innrømmer at dei kjem til kort når det gjeld testing, og at dei reelle tala truleg er mykje høgare.

Ein femdel av dei smitta er helsepersonell, 26.666, og 385 tilsette i helsevesenet blir oppgitt døde med covid.

