Minst 59 drepne i angrep nordvest i Nigeria

utenriks

Det blir anteke at angriparane er medlemmer av Den islamske staten Vest-Afrika provinsen (ISWAP), som er ei utbrytargruppe frå Boko Haram. Dei køyrde inn i den avsidesliggjande landsbyen Felo i Gubio-distriktet rundt klokka 14 og skaut og køyrde i hel innbyggjarar som prøvde å rømme unna.

– 59 døde er funne etter angrepet på landsbyen, seier leiar for antijihadistmilitsen i området Babakura Kolo.

Det blir anteke at angrepet var hemn etter at landsbybebuarar drap medlemmer av ISWAP som prøvde å stele husdyr frå landsbyen for kort tid sidan. Tjuveri av dyr frå landsbyen har tvinga innbyggjarane til å danne ein eigen milits for å verne sine felles verdiar.

Nigeria kjempar mot eit valdeleg, islamistisk opprør nordaust i landet, der islamistgruppa Boko Haram har drepe og bortført tusenvis av menneske dei siste åra. Over ti år er rundt 36.000 liv gått tapt og rundt 2 millionar internt fordrive.

Det er under to veker sidan væpna menn drap 60 menneske i ei rekkje angrep mot landsbyar nordvest i Nigeria, der hundrevis av menneske er drepne i valdelege angrep det siste året.

