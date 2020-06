Kriminolog: Ikkje overtydd av Palme-konklusjonen

utenriks

– Eg trudde at ein hadde noko som det gjekk å ta tak i, bite i, men det hadde ein altså ikkje. Det heile er veldig trist, seier Persson i svensk TV4s direktesending, som blir omtalt av Aftonbladet.

Under pressekonferansen på onsdag sa leiaren for Palme-gruppa Krister Petersson at den såkalla Skandiamannen Stig Engström truleg er gjerningsmannen.

Men Persson påpeikar at det ikkje er funne noko våpen som blir kopla til Engström.

– Etter å ha høyrt Peterssons utlegging om at det må vere han som har gjort det, er eg langt frå overtydd, seier Persson.

