Forfattar peika på Skandiamannen

Boka kom i 2018, etter at Petterson hadde jobba i tolv år med saka. Han var då overtydd om at Engström stod bak ei av dei mest omtalte drapssakene gjennom tidene.

Petterson intervjua vitne, grov i etterforskingsmaterialet og hadde òg kontinuerleg kontakt med Palme-gruppa i politiet.

– Den første e-posten eg skreiv, var til spaningsleiar Stig Edqvist 2011, deretter hadde eg kontakt med Dag Andersson i hans tid og no i dag Melander og Krister Peterson. Det har alltid handla om Skandiamannen, seier Petterson i eit intervju med SVT onsdag morgon – før resultatet vart kjent.

– Eg vart avhøyrd i september 2017, og i samband med dette forklarte politiet at dei no skulle greie ut Skandiamannen ordentleg. For meg var det som å gå i mål. Det har vore ein lang prosess og mykje research, der målet var å rette etterforskinga mot Skandiamannen, seier Petterson.

Pettersons bok vart i 2018 påskjønt med Guldspaden, Sveriges høgaste utmerking for gravande journalistikk.

