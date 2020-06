Etterforskarane får kraftig kritikk etter Palme-konklusjon

utenriks

Svensk politi og påtalemakt får krass kritikk etter at Palme-etterforskinga no omsider er ferdig.

Statsadvokat Krister Petersson er kritisk til vurderingane etterforskarane gjorde på 1980-talet. Samtidig får Petersson kritikk for å rette skuldingar mot ein død mann som ikkje kan forsvare seg eller etterforskast vidare.

– Dette ville ikkje halde i retten, seier jussekspert Ingela Hessius til nyheitsbyrået TT.

Ho påpeikar at politiet framleis ikkje har funne noko drapsvåpen, og at over tre tiår har gått sidan lovbrotet vart gjort.

Statsminister Olof Palme vart skoten og drepen på open gate i Stockholm i februar 1986.

Ingen tydelege bevis

Petersson og Palme-etterforskarane kunngjorde onsdag at den såkalla Skandiamannen Stig Engström truleg drap Olof Palme.

Engström døydde for 20 år sidan, og etterforskinga blir derfor avslutta.

Men sjølv om etterforskarane peikar på ei rekkje indisium som styrkjer mistanken mot Engström, har dei ikkje funne tydelege tekniske bevis. Dei har ikkje funne noko våpen som heilt sikkert kan knytast til drapet – trass rykte om nettopp dette før pressekonferansen på onsdag.

Hessius meiner omsynet til dei etterlatne etter Engström og familien hans gjer det problematisk å utpeike han som drapsmann.

– Dette er inga løysing. Eg hadde heller sett at ein la ned etterforskinga og sa at vi ikkje kjem lenger, seier ho.

– Ein kolossal skuffelse

Leif G.W. Persson, forfattar og tidlegare professor i kriminologi, ser pressekonferansen på onsdag som ein kolossal skuffelse.

– Eg trudde at dei hadde noko som det gjekk å ta tak i, bite i, men det hadde dei altså ikkje. Alt saman er svært trist, sa Persson i direktesendinga til svensk TV4, som vart referert av Aftonbladet.

Trass dei mange indisia til påtalemakta er Persson ikkje overtydd om at Engström faktisk var gjerningsmannen.

Den tidlegare professoren meiner òg at skuldingane mot Engström kan vere ei form for ærekrenking av ein død person – noko som kan vere eit lovbrot.

Journalist og Sverige-kjennar Hilde Sandvik seier til NTB at konklusjonen til påtalemakta er eit antiklimaks.

– Dette har jo vore haussa opp som at gåta no var løyst. Men det kom ikkje fram veldig mykje konkret, seier ho.

– Strykkarakter

Både statsadvokat Petersson og mange kommentatorar er samde om at det vart gjort alvorlege feil i dei tidlege fasane av etterforskinga på 1980-talet.

Etterforskarane viste den gongen lita interesse for Engström, som hadde vore ved åstaden og forklarte seg i strid med andre vitne.

Petersson meiner det er uforståeleg korleis etterforskarane kom til ein del av konklusjonane sine om Engström. Krimreporter Fredrik Sjöshult i avisa Expressen meiner den tidlege fasen av etterforskinga no i praksis har fått strykkarakter.

Dei tre sønene til Olof Palme seier likevel i ei fråsegn at dei trur påtalemakta no har komme fram til rett konklusjon.

Også statsministeren i Sverige, Stefan Löfven, har tillit til vurderinga til påtalemakta – sjølv om han hadde håpa det var mogleg å finne tydelegare bevis.

– Eg konstaterer at det er gjort eit grundig arbeid. Dette er nok så nær sanninga ein kan komme, meiner statsministeren.

