Tala vart lagt fram av det indiske helsedepartementet onsdag. Auken skjer samtidig som regjeringa prøver å gjenopne restaurantar, kjøpesenter og stader for religionsutøving.

Det samla talet på registrerte koronasmitta er no over 276.000, det femte høgaste talet i verda. India har verdas nest største befolkning med over 1,3 milliardar innbyggjarar.

Talet på stadfesta indiske koronarelaterte dødsfall er 7.745.

