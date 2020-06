Trump skuldar alvorleg skadd 75-åring for å vere Antifa-medlem

utenriks

Trump har i ei Twitter-melding skulda den 75 år gamle Martin Gugino for å vere medlem av Antifa, ei venstreradikal gruppe som Trump har stempla som terrororganisasjon.

Gugino vart alvorleg skadd då to politifolk dytta han slik at han ramla og slo hovudet i asfalten under demonstrasjonane i Buffalo i delstaten New York førre veke.

Presidenten meiner den eldre mannen fall styggare enn skubbinga skulle tilseie og stiller spørsmål ved om det heile kan ha vore sett i scene. Tilstanden til Gugino var før helga alvorleg, men stabil.

