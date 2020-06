Trump klar til å ta opp att valkampen i stor stil

utenriks

Trumps valkampansvarlege opplyste at den republikanske presidentkandidaten vil ta opp att valkampen sin fem månader før valet, dei neste to vekene.

Planar for kvar møta skal haldast og korleis det skal gjerast for å unngå nye smitteutbrot, skal leggjast fram for Trump dei næraste dagane.

Presidenten slit for tida med ei rekkje kriser på heimebane, inkludert koronapandemien, som har utløyst økonomisk krise i USA, og demonstrasjonane og opptøyane etter drapet på afroamerikanske George Floyd.

Trump har i stor grad stolt på å vinne og sikre stemmer på dei underhaldningsprega valkampmøta der han landet rundt har drege folkemengder på opp mot 10.000 personar. Dei skulle vere ein sentral del av årets valkamp, men tok ein brå slutt i mars då USA vart stengt ned på grunn av koronapandemien.

Meiningsmålingar den siste tida viser svekt oppslutning om Trump, medan den demokratiske kandidaten Joe Biden får aukande støtte. På landsbasis leier Biden med rundt 7 prosentpoeng, ifølgje Real Clear Politics' samanstilling av nasjonale målingar.

(©NPK)