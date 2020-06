Titals returnerte framandkrigarar i Tyskland blir sett på som farlege

utenriks

Over 100 framandkrigarar har returnert til Tyskland. Av dei som blir rekna som farlege, sit rundt halvparten – 32 personar – i fengsel. Nokre av dei ventar på å få saka si opp for retten, medan andre er dømde og sonar ei straff, opplyser regjeringa.

Informasjonen kjem etter ein førespurnad frå Martin Hess. Han er tidlegare politimann og sit no i Forbundsdagen for ytre høgrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD). Han meiner ressursmangel og juridiske avgrensingar gjer at politiet ikkje er i stand til å overvake dei som utgjer ein fare. Hess tek til orde for at slike personar blir deporterte «eller haldne i varetekt til dei ikkje lenger utgjer ein trussel».

Det tyske innanriksdepartementet trur over 1.060 islamistiske ekstremistar reiste frå Tyskland til Syria eller Irak dei siste åra. Rundt ein tredel av dei blir antekne å ha komme tilbake etter at IS i stor grad er nedkjempa. Det er kjent at over 100 av dei som har vendt tilbake har kjempa for ekstremistgruppa.

Dei som blir rekna som ein trussel, er personar som blir antekne å vere i stand til å utføre terrorangrep eller politisk motivert vald.

(©NPK)