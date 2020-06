Oxford-studentar vil fjerne statue av Cecil Rhodes

utenriks

Studentkampanjen «Rhodes Must Fall» har gått føre seg sidan 2015, men har fått større aktualitet i samband med til den globale rørsla mot rasisme som har skote fare etter drapet på afroamerikanske George Floyd i USA. Gruppa ser statuen som eit symbol på rasisme.

Cecil Rhodes bidrog på 1800-talet til utvidinga av det britiske imperiet i det sørlege Afrika og var statsminister i Kappkolonien frå 1890 til 1896. Han tente ein formue på gruvedrift og stifta British South Africa Company, som i sin tur stod bak skipinga av Rhodesia i det som i dag er Zimbabwe og Zambia.

I testamentet sitt skreiv han mellom anna at angelsaksarane var «den fremste rasen i verda» og at «jo meir av verda vi bur i, dess betre er det for menneskja».

Slavehandlarstatue velta i Bristol

Kravet frå studentane kjem etter at ein statue av slavehandlar Edward Colston søndag vart velta av demonstrantar i byen Bristol. Colstons handel med slavar var ei viktig inntektskjelde for Bristol på 1600-talet.

– Som etterkomar av jamaicanarar som på eit tidspunkt var slavar, kan eg ikkje nekte for at statuen var ei fornærming mot meg, sa ordførar Marvin Rees i Bristol, som understreka at han likevel ikkje kunne støtte hærverk.

Demonstrantane dumpa bronsestatuen i elva Avon, som renn gjennom byen. På pidestallen vart det hange skilt som uttrykte støtte til Black Lives Matter-rørsla.

I London vandaliserte demonstrantar måndag ein statue av Winston Churchill.

Ramponeringa av statuane har vorte fordømt av mellom anna statsministeren i landet Boris Johnson og innanriksminister Priti Patel.

– Eg verken støttar eller vil føye meg etter dei som vanærar offentlege monument, sa Johnson i etterkant av hendingane, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– I dette landet har vi demokrati. Viss du ønskjer å endre omgivnadene i byane, kan du stille til val, eller stemme for nokon som vil gjere det, understreka han.

Varslar protestar i Oxford

Gruppa Rhodes Must Fall har varsla at dei tysdag vil gjennomføre fredelege protestar for fjerninga av statuen av Cecil Rhodes.

– På ein dag kor mange leiande embetsmenn kritiserer veltinga av Edward Colston-statuen i Bristol, ønskjer vi med dette oppropet å få gjennom endringar via dei riktige kanalane, seier gruppa.

– Så lenge statuen står, støyter universitetet frå seg dei som inntil i dag har vorte forfølgt og undertrykt av overtydingane til Rhodes.

Rhodes Must Fall understreka i brevet måndag at rasisme er eit vedvarande og omfattande problem for svarte studentar og tilsette på universitetet i Oxford, og at svarte studentar er underrepresenterte ved skulen.

Dei er kritiske til at universitetet ikkje har gjort nok for å takle utfordringane knytt til rasisme og diskriminering.

(©NPK)