Koronatal aukar i 22 amerikanske delstatar, nedgang i 20

Ifølgje tal frå Worldometers er over 2 millionar amerikanarar registrerte smitta med koronaviruset og 113.055 dødsfall er knytet til covid-19.

Ifølgje ein fersk studie ville likevel situasjonen vore mykje verre om ikkje USA hadde stengt ned då tiltaka vart sett inn, melder CNN. Studien frå University of California, Berkeley viser at rundt 60 millionar amerikanarar ville vorte smitta fram til byrjinga av april om ingenting hadde vorte gjort.

CNN melder òg at pilene peikar i riktig retning fleire stader, trass store samlingar av menneske i demonstrasjonar dei siste vekene.

I 20 delstatar har det vore ein nedgang i talet på nye smittetilfelle per dag, i 8 delstatar har det vore omtrent same tal, medan trenden i 22 delstatar har vore at det blir stadig fleire smittetilfelle registrerte per dag.

Ein av statane som har hatt størst auke, er Florida, der talet på nye smittetilfelle har auka med rundt 46 prosent den siste veka, parallelt med at Florida har byrja å lette på restriksjonane.

Det var òg slik at dei største byane langs aust- og vestkysten var hardast ramma først, medan det no dei siste vekene er breiare spreiing av viruset innanlands, til dømes i Arkansas, Texas og Arizona.

Samtidig blir det slått alarm om at USA er i ferd med å gå tom for Remdesivir, som er det einaste legemiddelet dei har for augneblinken har å behandle covid-19 med. Doktor Robert Kadlec i det amerikanske helsedepartementet opplyser at dei berre har Remdesivir til slutten av juni.

Legemiddelprodusenten Gilead Sciences opplyser at dei er i ferd med å tilverke meir, men at det er usikkert når medisinen vil bli tilgjengeleg.

