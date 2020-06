Blodigaste dag i Chicago på 60 år

utenriks

Viss ein ikkje berre ser på 31. mai isolert, men også reknar med heile helga, vart 25 personar drepne i tidsrommet frå klokka 19 fredag 29. mai til klokka 23 søndag 31. mai, den blodigaste helga i nyare tid i byen, viser ein rapport frå University of Chicago Crime Lab.

– Vi har aldri sett noko liknande. Eg veit ikkje korleis vi skal setje det inn i ein samanheng. Det overgår alt vi har sett før, seier Max Kapustin, ein av forskarane bak rapporten til Chicago Sun-Times.

På 1990-talet var det vanleg med rundt 900 drap kvart år i byen. Men dei siste åra har talet på drap falle betrakteleg. I fjor vart det registrert 492 drap og tre politiskytingar med dødeleg utgang.

Dei fleste av drapsoffera i Chicago er unge, svarte menn, noko òg dei drapsmistenkte er.

Ordførar Lori Lightfoot seier at nødetaten i byen fekk over 65.000 samtalar 31. mai, noko som er 50.000 fleire enn normalt.

Presten Michael Pfleger seier at dei mange demonstrasjonane etter George Floyds død har ført til at det den siste tida har vore færre politifolk i gatene.

Han meiner at spesielt minoritetane i byen er sinte for tida. Koronaviruset har medverka til auka arbeidsløyse og eit stigande tal heimlause. George Floyds dødsfall har fyrt ytterlegare opp under sinnet, meiner Pfleger.

– Det er ein tidsinnstilt bombe. Folk er på grensa. Dei er sinte, fattige og veit ikkje når dette tek slutt, seier presten.

