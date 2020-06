– Danmark droppar krav til EU-budsjett

utenriks

Ifølgje dokumentet skal regjeringa framleis leggje avgjerande vekt på kravet om dansk EU-rabatt, men vil ikkje lenger kjempe for eit langtidsbudsjett med ei øvre grense på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

Danmarks krav vil vere eit budsjett som ligg så nær 1.050 milliardar euro som mogleg, ifølgje avisa. Det svarer omtrent til same nivå som før, men vil altså ikkje lenger vere eit kategorisk krav.

Opposisjonen positiv

Viss regjeringa vel å gjere dette, vil det innebere eit tydeleg kursskifte i kampen om EU-budsjettet og atterreisingsplanen etter koronakrisa, skriv Børsen. Det blir ønskt velkommen av mellom anna EU-talsperson Jan E. Jørgensen i danske Venstre.

– Vi er med på å vere restriktive, men å tru at vi kunne halde oss på 1 prosent er ganske naiv, seier han. Kollegaen hans Jens Rohde i Dei Radikale går betydelege lengre.

– Vi har vorte hånte i fleire månader for å ha gått inn for felles EU-lån og ei meir pragmatisk haldning til storleiken på budsjettet. No ser det ut til at regjeringa er i ferde med å stille seg på riktig side i Europas historie.

Danmark er ein del av den nøysame kvartetten i EU. Saman med Sverige, Nederland og Austerrike kjempar dei hardt for å halde igjen på pengebruken og halde ramma for EU-budsjettet nede.

Toppmøte

Fredag neste veke møtest EUs 27 stats- og regjeringssjefar for å diskutere langtidsbudsjettet i unionen for 2021–27. Dei skal òg diskutere EU-kommisjonens forslag om eit lånefinansiert gjenopprettingsfond på 750 milliardar euro – rundt 7.850 milliardar kroner. Det skal finansierast ved at kommisjonen tek opp lån på vegner av heile EU. Det vil bli første gong unionen stiftar felles gjeld.

Før videotoppmøtet om halvannan veke, må den danske regjeringa be om eit nytt forhandlingsmandat frå Folketingets europakomité. Det skal skje seinast 16. juni.

