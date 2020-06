Stoltenberg hentar rådgivar frå TV 2

utenriks

Kruse Larsen har sidan 2016 arbeidd som ansvarleg for kommunikasjon og samfunnskontakt i TV 2. Ho har òg erfaring frå kommunikasjonsbransjen og som journalist i Tidens Krav og VG.

– Eg gler meg til å jobbe med Sissel. Ho er kunnskapsrik og dyktig og har med seg mykje erfaring som blir viktig for å formidle Natos arbeid og halde kontakten med norske medium, seier Stoltenberg i ei pressemelding.

Anne Marte Vestbakke, som i dag er kommunikasjonsrådgivar for Stoltenberg, går over i ei ny stilling som spesialrådgivar for fornyings- og moderniseringsprosjektet Nato 2030.

(©NPK)