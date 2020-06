utenriks

Det var vaktmeisteren i dyrehagen som måndag morgon oppdaga at pandaen var ute og gjekk.

Han hadde klatra opp på ein metallstong og klemt seg under ein straumførande tråd i eit hjørne, opplyser Bengt Holst som er vitskapleg direktør i Zoologisk Have.

Pandaen vart bedøvd og plassert tilbake i innhegninga, og vart ikkje skadd i hendinga. Dyrehagen utbetrar no avsperringane for å hindre at det same skjer igjen.

(©NPK)