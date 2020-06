Fjerninga av stillasa i Notre-Dame er i gang

utenriks

Ekspertar har påpeika at kyrkjebygget, som fekk store skadar i den kraftige brannen i april i fjor, ikkje kan sikrast godt nok før det øydelagde stillaset blir heilt fjerna.

Stillaset vart sett opp før brannen i samband med restaurering av katedralen, og brannen kan ha starta i samband med dette arbeidet.

Stillaset består av over 40.000 metalldelar og veg over 200 tonn. Og over halvparten av det er meir enn 40 meter over bakken.

Grupper på fem klatrarar som alternerer i demonteringsjobben, og ei 80 meter høg kran er sett inn i arbeidet. Klatrarane bruker spesielle metallsager for å sage laus delar av stillaset som smelta i brannen.

President Emmanuel Macron har sagt at katedralen skal vere ferdig restaurert innan fem år. Han har òg foreslått at spiret som vart øydelagt i brannen, skal erstattast med eit meir moderne spir. Det forslaget har fått svært blanda mottaking.

