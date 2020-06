utenriks

Kutta er ei følgje av at etterspurnaden etter olje har falle på grunn av koronapandemien, opplyser selskapet måndag.

– Vi skal no byrje ein prosess der målet er at opp mot 10.000 tilsette skal forlate selskapet, dei aller fleste innan utgangen av året, skriv konsernsjef Bernard Looney i ein e-post til alle BP-tilsette, som britiske medium har fått tilgang til.

Han forklarer kutta med at oljeprisane har rasa langt under det nivået BP treng for å gå med overskot.

(©NPK)