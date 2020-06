Kina vil styrke internasjonalt samarbeid om covid-19-vaksine

utenriks

– Kina vil framover styrke det internasjonale samarbeidet om utviklinga av ein vaksine mot covid-19, sa vitskaps- og teknologiminister Wang Zhigang søndag ifølgje Reuters.

Kina er i gang med fem separate kliniske forsøk som blir utførte på menneske for å utvikle ein covid-19-vaksine. Ifølgje tal frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) står landet for halvparten av desse vaksineforsøka på menneske.

President Xi Jinping har lova at ein eventuell kinesisk vaksine vil bli eit «globalt, offentlig gode».

