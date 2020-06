Etiopias treplantingsrekord slår sprekkar

utenriks

Treplantinga var del av statsminister Abiy Ahmeds «Green Legacy»-kampanje, som fremjar økoturisme og ei miljøvennleg økonomisk utvikling.

På berre éin dag i juli i fjor vart rundt 350 millionar frøplantar planta i løpet av den nasjonale kampanjen – 150 millionar fleire enn målet. Og i løpet av fjorårets regntid skal totalt 4 milliardar tre ha vorte planta.

I år har dagen for den nasjonale dugnaden enno ikkje vorte bestemd, men statsminister Abiy har ambisjonar om at fjorårets imponerande resultat kan attskapast i år.

Omdiskutert

Utanfor Etiopia er dei imponerande tala omdiskutert. Mellom anna manglar det uavhengige tal som stadfestar omfanget. Og også internt i landet har masseplantinga hausta kritikk.

– Det handlar eigentleg ikkje om tal, seier leiaren for paraplyorganisasjonen Population Health & Environment Etiopia Consortium, Negash Teklu. Organisasjonen representerer fleire nasjonale ikkje-statlege miljøorganisasjonar.

– Det handlar meir om effektiviteten av kampanjen, seier han.

Regna bort

Teklu meiner at overlevelsesraten for frøplantane er overdrivne og at langt under 84 prosent, det offisielle talet, faktisk har klart seg gjennom året.

Mellom anna er det teikn på at fleire av frøplantane har regna bort, vart planta i dårleg jord, eller ikkje var eigna for miljøet der dei vart planta.

– Det burde ikkje berre vere ein eindagskampanje som skjer årleg. Det burde vere noko som engasjerer alle i befolkninga, uansett kvar dei er, året rundt, seier Negash.

