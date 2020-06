Worldometer: Koronapandemien har kravd over 400.00 liv

utenriks

Ved 21-tida laurdag kveld viste oversikta 400.257 koronarelaterte dødsfall på verdsbasis.

Talet på menneske som har fått påvist smitte, er no over 6,9 millionar. Blant dei er nesten 3,4 millionar friskmelde.

USA har talt over 111.000 døde, Storbritannia over 40.000 og Brasil drygt 35.000.

I Italia har nærare 34.000 døydd med covid-19, medan Frankrike og Spania har registrert høvesvis 29.000 og 27.000 døde.

Koronautbrotet vart oppdaga i Kina i desember, og i midten av mars erklærte Verdshelseorganisasjonen WHO at Europa var det nye episenteret for pandemien. Utover våren vart det klart at USA var hardt ramma, og i slutten av mai fastslo WHO at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien.

Målt i talet på koronarelaterte dødsfall per innbyggjarar, ser statistikken verst ut i Belgia, med 83 dødsfall per 100.000 innbyggjarar. I Storbritannia er det tilsvarande talet 60, i Spania 58, Italia 56 og Sverige 46.

Noreg hamnar langt nede på lista med 4, medan gjennomsnittet i verda er 5.

