Tysk politi mistenkjer kopling mellom McCann-sak og sakna tysk jente

Jenta, med førenamnet Inga, forsvann sporlaust då familien var på skogstur ved byen Stendal i delstaten Sachsen-Anhalt 2. mai 2015.

Trass i omfattande søk og etterforsking har politiet ikkje greidd å finne ut kva som skjedde med femåringen. No undersøkjer tyske styresmakter om det kan vere ei kopling mellom denne saka og Madeleine McCann-saka. Den britiske jenta var tre år då ho forsvann frå ei ferieleilegheit i Portugal i 2007 medan foreldra var på restaurant like ved.

Kontoret til påtalemakta i Braunschweig i Niedersachsen opplyste denne veka at dei etterforskar ein 43 år gammal tyskar i samband med McCann-saka. Torsdag kom meldinga om at tysk påtalemakt antek at Madeleine McCann er død, og at mannen er mistenkt for drap.

43-åringen er tidlegare dømd for seksuelle overgrep mot barn og for eige av overgrepsbilde av barn. Han sonar no ein lengre dom for andre lovbrot i Kiel.

Tysk politi har enno ikkje gitt opplysningar om kvifor dei meiner mannen kan knytast til McCann-saka og kvifor dei jobbar ut frå ei meining om at den britiske jenta er død.

Britiske medium har meldt at den mistenkte tyskaren reiste rundt i ein campingbil i Portugal då Madeleine McCann forsvann.

