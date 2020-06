Stoltenberg: – Viktig at dei som var ansvarlege, blir halde ansvarleg

utenriks

– Det gjer veldig inntrykk på meg og på menneske over heile verda. Ikkje minst her i Nato der mange kjem frå, og har tilknyting til, USA, seier Stoltenberg, generalsekretær i Nato, i eit intervju med Dagens Næringsliv.

– Måten han døydde på, var sjokkartet og vondt å sjå.

Han seier det gjer sterkt inntrykk å sjå dei enorme reaksjonane dødsfallet skaper i det amerikanske samfunnet.

– Det å demonstrere og gi uttrykk for meiningane sine er ein del av demokratiet og må vernast om. Rasisme er i strid med grunnleggjande rettar alle menneske har. Nato byggjer på verdiar som individuell fridom, demokrati og rettssikkerheit. Det er viktig at amerikanarane sørgjer for at dei som var ansvarlege, blir halde ansvarleg, og at det er ein ryddig og ordentleg rettsprosess.

(©NPK)