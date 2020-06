SAS trappar opp trafikken til Europa

utenriks

Brorparten av rutene som blir opna 15. og 20. juni går frå København, inkludert tre avgangar i veka til Trondheim. Det blir òg opna ei laurdagsrute frå Oslo til Split 20. juni. I tillegg opnar fleire ruter frå Stockholm.

Utvidinga av tilbodet går på tvers av reiseråd frå både svenske og norske styresmakter. Her heime blir det opna for reiser til Danmark og ei vurdering av råda for resten av Norden 15. juni. Ei ny vurdering for «enkelte nærliggande europeiske land» er varsla innan 20. juli.

– Vi føreset at alle følgjer råda frå styresmaktene og reglane i andre land, seier pressesjef Freja Annamatz i SAS til svenske TT.

(©NPK)