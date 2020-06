Opec og samarbeidslanda skal forhandle laurdag

utenriks

Det opplyser det russiske energidepartementet i ei kort fråsegn som er attgitt i russiske medium.

Ein avtale om kutt i oljeproduksjonen vart inngått for to månader sidan, då det vart klart at dei økonomiske ringverknadene til koronapandemien kom til å bli omfattande.

Forhandlingane som er planlagde, skal gjerast unna på ein dag. Oljeministrane i Organisasjonen av oljeproduserande land (Opec) samlast til nettmøte klokka 14 norsk tid, medan ministrane i samarbeidslanda blir med to timar seinare, heiter det i ei melding frå det statlege russiske nyheitsbyrået Tass.

