Michel Barnier: Lite framgang i brexit-forhandlingane

– Eg vil takke for gjensidig respekt på begge sider og for veldig god innsats under vanskelege omstende. Men det er plikta mi å seie sanninga, og den er at det ikkje har vore nokon vesentleg framgang, sa Barnier på ein pressekonferanse i Brussel fredag.

Begge sider har òg etter dei førre rundane påpeika at det har vore lite framdrift på viktige område. Det var derfor ikkje venta at det ville vere vesentleg annleis denne gongen.

Det er særleg fiske og vilkåra for ein framtidig frihandelsavtale som har vore utfordrande. Frå Brussel er beskjeden at fri tilgang til den indre marknaden fordrar at ein held seg til dei same reglane.

