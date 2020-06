Meir enn tusen koronadødsfall i USA siste døgn

utenriks

Så lang har 108.120 menneske i USA døydd etter ha vorte smitta av covid-19-viruset. Over 1,9 millionar er smitta, og om lag 485.000 har vorte friske etter å ha vore smitta.

USA er det hardast ramma landet i verda målt i talet på smitta og døde. Men i forhold til talet på innbyggjarar har fleire europeiske land, som Frankrike, Italia og Spania, ein høgare dødsrate.

Forskarar ved Universitetet i Massachusetts har anslått at talet på døde i USA kjem til å bli om lag 127.000 innan 27. juni.

Det er teikn på at pandemien har svekt seg sidan toppen vart nådd i midten av april, men helsearbeidarar er bekymra for at dei landsdekkande demonstrasjonane mot rasisme og politivald skal skape ein ny smittebølgje.

