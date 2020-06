Langt igjen til «normalen» for utsette barn

utenriks

– Trass i stor merksemd knytt til barn og unge er det openbert at ein ikkje har lykkast med å rette opp igjen tenestene, skriv ei koordineringsgruppe leidd av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i den siste statusrapporten sin.

Rapporten viser mellom anna at dei ulike tenestene framleis møter barn og unge ansikt til ansikt langt sjeldnare enn før koronautbrotet. Skulehelsetenesta har heile 94 prosent færre fysiske møte med barn no enn før. Helsestasjonar for ungdom rapporterer om 88 prosent færre møte, medan talet for helsestasjonar er 84 prosent og for det kommunale barnevernet 65 prosent.

Kritisk til strengt smittevern

Smittevernreglane blir ofte peika på som årsak til færre møte. Men mange verksemder har lagt strengare smittevernsrestriksjonar til grunn enn det styresmaktene har tilrådd, ein praksis koordineringsgruppa er svært kritisk til.

– Det ser ut som mange verksemder framleis opererer med strengare smittevernrestriksjonar utan at det finst nasjonal grunngiving for dette, heiter det i rapporten, som er den fjerde i sitt slag.

Også det statlege barnevernet, krisesentera, fastlegar, det psykiske helsevernet og familievernkontora rapporterer om færre førespurnader, plasseringar og eit dårlegare tilbod enn normalt.

Over 220.000 barn og unge i Noreg, eller minst 20 prosent, blir rekna som utsette.

Røse: – Lang veg

Rapporten viser at det framleis er lang veg å gå for å gi desse eit godt tilbod, medgir barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF).

– Det er vanskeleg å sjå gode grunnar til at det har teke tid. No hastar det å få tenestene tilbake i så normal drift som mogleg, seier ho.

Oversikta viser òg at ikkje alle elevar får eit fullverdig opplæringstilbod på skulen, noko som særleg kan ramme sårbare og utsette barn.

Samtidig har dei ulike helsetenestene vorte mindre tilgjengelege fordi personell har vorte omdisponerte til oppgåver som smittesporing og testing. Skulehelsetenesta har vorte 65 prosent mindre tilgjengeleg, medan helsestasjonar for ungdom og vanlege helsestasjonar rapporterer om høvesvis 61 og 38 prosent reduserte tilgjengelegheit.

Brukar lenger tid

Trass i at bruken av heimekontor har minka noko, er dette framleis utbreidd i det kommunale barnevernet. Der seier 24 prosent at dei jobbar heimanfrå halvparten av tida, medan 18 prosent sit endå meir heime.

Det er urovekkjande, meiner koordineringsgruppa.

– Det er tankjevekkande at offentlege tenester synest å bruke lenger tid på å komme tilbake til normal drift enn andre aktørar, heiter det i rapporten.

Ei klar tilråding til styresmaktene er at dersom smittespreiinga skulle auke igjen, må tenester til barn og unge vere dei siste som blir skalert ned eller stengde.

53 millionar til sommaraktivitetar

Kartleggingar viser òg ein kraftig nedgang i aktivitetar for barn og unge i sommar. Heile sju av ti respondentar seier dei planlegg færre eller ingen aktivitetar, mellom anna fordi dei synest at det er vanskeleg å forstå smittevernreglane og at desse er ressurskrevjande å følgje.

Trist, meiner Røse, som no legg 53 millionar kroner på bordet til slike tiltak.

– Barn og unge treng gode ferieopplevingar i år òg, seier barne- og familieministeren.

