Låge forventningar til dei britiske forhandlingane med EU

utenriks

Begge sider har påpeika at det har vore lite framdrift på viktige område i dei førre rundane, og det er ikkje mange som ventar at det vil vere vesentleg annleis denne gongen.

Det er særleg fiske og vilkåra for ein framtidig frihandelsavtale som har vore utfordrande. Frå Brussel er beskjeden at fri tilgang til den indre marknaden fordrar at ein held seg til dei same reglane. Britane meiner EU i for stor grad vil bruke dei eksisterande reglane sine for mellom anna rettferdig konkurranse, medan Storbritannia seier dei vil ha eit regelverk som er tilpassa ein frihandelsavtale mellom likeverdige partar.

Også i spørsmålet om fisk og gjensidig tilgjenge til farvatna til kvarandre, er britane oppteke av å bli behandla som ein sjølvstendig og suveren part. Dei avviser det dei meiner i praksis er ei vidareføring av dagens fiskeripolitikk i EU.

Som vanleg vil Michel Barnier fredag halde ei orientering for media der han fortel korleis EU ser på samtalane i veka som er i ferd med å avsluttast. Det er òg mogleg at det kjem ei fråsegn frå forhandlingsleiaren til britane, David Frost.

Målet er framleis å få på plass ein avtale innan overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

