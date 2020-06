utenriks

– Det var ikkje mangel på støtte frå Tyskland på noko tidspunkt i løpet av heile perioden med pandemi, sa Di Maio etter han hadde vore i samtalar med Tysklands utanriksminister Heiko Maas i Berlin fredag.

Fråsegna blir sett på som eit teikn på ein oppmjuking av forholdet mellom dei to landa etter at det var spenningar under koronakrisa. Mange italienarar har skulda Tyskland for manglande solidaritet då krisa i byrjinga av mars herja Italia som verst.

