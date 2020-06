Frankrike nektar for at Juan Guaidó er på ambassaden i Caracas

utenriks

– Vi har stadfesta dette overfor Venezuelas styresmakter fleire gonger, seier Agnes von der Muhll, som er talsperson for det franske utanriksdepartementet.

Fråsegna kjem som følgje av at Venezuelas utanriksminister Jorge Arreaza opplyste at Guaidó var på ambassaden. Arreazas fråsegn kom tre dagar etter at president Nicolás Maduro hinta om at den politiske rivalen hadde «gøymt seg» på ein ambassade.

– Vi kan ikkje ta oss inn på området til ambassadane til noko land, i dette tilfellet Spania eller Frankrike, sa Arreaza, og la til at ein arrestasjon ved bruk av makt dermed «ikkje er mogleg».

Han kom med fråsegna etter å ha vorte spurd om kvar Leopoldo Lopez, ein annan framståande opposisjonspolitikar, er. Lopez har teke tilhald ved den spanske ambassaden.

Venezuelas statsadvokatembete innkalla i slutten av mars Guaidó etter å ha granska det dei meiner var eit kuppforsøk og forsøk på drap.

