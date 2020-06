Australsk nyheitsbyrå redda frå nedlegging

utenriks

– Det er ei stor glede å kunngjere at AAP Newswire ligg an til å bli selt til ei gruppe investorar og filantropar, skriv AAP-sjef Bruce Davidson i ein e-post til dei tilsette.

Kontrabeskjeden kjem tre månader etter at dei tilsette fekk vite at drifta i det 85 år gamle nyheitsbyrået ville opphøyre 26. juni. Eigarane News Corp og Nine Entertainment trekker seg ut.

Den nye eigargruppa blir leidd av Peter Tonagh, som mellom anna har vore sjef for nettopp News Corp. Han seier gruppa vil vidareføre AAPs stilling som leverandør av «påliteleg journalistikk utan slagside».

Sjølv om dette er gode nyheiter i ein pressa australsk mediebransje, ligg det framleis an til store kutt. Rundt halvparten av dei 180 tilsette vil få tilbod om ny jobb etter overtakinga. Det nye selskapet skal ha rundt 75 journalistar i staben pluss eit avgrensa tal tilsette i støttefunksjonar.

(©NPK)