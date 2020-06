Tyske etterforskarar antek at sakna Madeleine er død

utenriks

Onsdag kom nyheita om at ein 43 år gammal tysk fange er sentral i Scotland Yards etterforsking. Mannen er tidlegare domfelt for seksuelle overgrep mot barn, ifølgje tysk politi. Torsdag melder tyske medium at etterforskarane meiner at Madeleine McCann er død.

Foreldra til den britiske jenta, som var tre år då ho forsvann, håpar at saka endeleg kan bli løyst. Talsperson for foreldra, Clarence Mitchell, seier til BBC at foreldra er takksame for utviklinga.

– Dei har ikkje gitt opp håpet om å finne Madeleine i live, trass i tida som har gått. Dei har aldri gitt opp det håpet, seier Mitchell.

Han understrekar at foreldra samtidig er realistiske og treng svar for å kunne finne fred.

Den tyske 43-åringen skal ha reist rundt i Portugal i ein campingbil, og politiet meiner han var i området der treåringen forsvann i det aktuelle tidsrommet.

Etterforskarane ber no om opplysningar om campingbilen og eit anna køyretøy som tilhøyrde den mistenkte, ein Jaguar. Denne bilen overførte mannen til ein annan person dagen etter at McCann forsvann.

– Dette er det største gjennombrotet hittil i søket etter Madeleine, skriv den britiske avisa Daily Telegraph.

Madeleine McCann forsvann frå ei leilegheit på ein portugisisk feriestad kvelden 3. mai 2007, medan foreldra var på ein tapasrestaurant i nærleiken med venner. Ei omfattande etterforsking av saka har så langt ikkje ført fram, og jenta har aldri vorte funne.

(©NPK)