Tusenvis marsjerer framleis mot rasisme i amerikanske byar

utenriks

For niande kveld på rad har demonstrantar fylt gatene i amerikanske byar – frå New York på austkysten til Los Angeles på vestkysten. Dei fleste stadene har markeringane gått fredeleg for seg.

Eit sentralt krav for demonstrantane er at alle dei fire politibetjentane som var involverte i arrestasjonen av afroamerikanske George Floyd, skal stillast for retten.

Onsdag kom nyheita om at siktinga mot politimannen Derek Chauvin, som sette kneet mot George Floyds nakke, vart utvida. Den er no skjerpa frå aktlaust drap til ei sikting som kan samanliknast med forsettleg drap i Noreg – «unintentional second degree murder».

Dei tre andre politifolka som var til stades under arrestasjonen av Floyd, blir sikta for medverknad. Påtalemakta har òg skrive ut arrestordrar på dei, medan Chauvin allereie er varetektsfengsla.

– Demonstrasjonane vil halde fram

Brian Clark, som deltok i ein demonstrasjon på Manhattan i New York, ønskjer siktingane velkommen, men understrekar at demonstrasjonane vil halde fram til «kvar svarte person får den rettferda han eller ho fortener.»

I byar som Los Angeles og Washington vart portforbodet forkorta med fleire timar sidan det ikkje blir meldt om like mykje vald og uro som tidlegare. I New York vart likevel fleire demonstrantar arresterte for å ha brote portforbodet som tredde i kraft klokka 20.

Samtidig seier USAs president Donald Trump i eit intervju med Newsmax TV at han ikkje trur det vil bli behov for å ta i bruk militæret for å dempe dei utbreidde protestane mot rasisme og politivald.

– Det kjem an på, men eg trur ikkje det. Vi har veldig sterke styrkar for å gjere det. Nasjonalgarden er veldig mektig, seier han.

Tre politibetjentar skadde i New York

Onsdag kveld kom det òg meldingar frå New York-politiet om at tre politibetjentar er skadde i skyting og knivangrep i Brooklyn. Ein politibetjent er knivstukken i nakken, og to andre har fått skotskadar i hendene, melder politiet. I tillegg er ein mann skote av politiet.

Det er uklart om hendingane er kopla til demonstrasjonane.

Dei tre politibetjentane er sende til sjukehus, men ingen av dei ser ut til å vere livstruande skadd, opplyste politiet i New York torsdag morgon norsk tid.

Tilstanden til mannen som vart skoten av politiet, er førebels ikkje offentleggjord, melder nyheitsbyrået AP.

Mistenkte høgreekstreme arrestert

I Las Vegas er tre mistenkte høgreekstremistar arresterte i samband med protestane. Dei er mistenkte for å hisse til vald.

Dei arresterte tilhøyrer Boogaloo-rørsla, som bruker Hawaii-skjorter som uniform, opplyser føderale påtalemakter i delstaten Nevada.

Rørsla meiner det trengst ein borgarkrig eller eit samanbrot i samfunnet for å få til dei endringane dei ønskjer.

(©NPK)