Tre politibetjentar skadde i skyting og knivangrep i New York – mann skoten av politiet

Dei tre politibetjentane er sende til sjukehus, men ingen av dei ser ut til å vere livstruande skadd, opplyste politiet i New York torsdag morgon norsk tid.

Tilstanden til mannen som vart skoten av politiet, er førebels ikkje offentleggjord.

Skytinga skjedde i eit forretningsstrøk i sentrum av Brooklyn like før midnatt onsdag kveld lokal tid, få timar etter at portforbodet i byen tredde i kraft.

Det er uklart om hendingane er kopla til demonstrasjonane mot rasisme og politivald.

Staden ligg berre eit kvartal unna der det for få dagar sidan var samanstøytar mellom politi og demonstrantar, men ein bebuar seier at det ikkje var protestar på staden då politibetjentane vart skadde.

Området var natt til torsdag fullt av politifolk og politikøyretøy, og New Yorks borgarmeister Bill de Blasio drog til sjukehuset der politibetjentane er innlagde.

New York har innført portforbod frå klokka 20 kvar kveld denne veka for å få slutt på opptøyane i kjølvatnet av at afroamerikanske George Floyd døydde etter ein brutal arrestasjon i Minneapolis for halvanna veke sidan.

Dei siste dagane har det vore ei rekkje protestmarsjar i New York, ikkje minst i Brooklyn. Demonstrasjonane utarta tidlegare i veka i hærverk og plyndring.

