Tidlegare forsvarsminister med skarp kritikk av Trump

«Donald Trump er den første presidenten i mi levetid som ikkje gjer noko for å foreine det amerikanske folket – han let ikkje ein gong som han prøver. I staden prøver han å splitte oss», seier Mattis i ei fråsegn til avisa The Atlantic.

Den tidlegare forsvarsministeren oppmodar det amerikanske folket om å «avvise og halde ansvarleg dei ansvarlege som gjer narr av grunnlova».

– Vi er vitne til konsekvensane av tre år utan ansvarleg leiarskap, seier Mattis.

Mattis vart Trumps første og USAs 26. forsvarsminister 20. januar 2017. Han sat i eitt år og elleve månader. Han var usamd med presidenten i fleire sentrale utanrikspolitiske saker og trekte seg etter at Trump mot Mattis' vilje kunngjorde ei amerikansk tilbaketrekking frå Syria.

Mattis har sidan avgangen late vere å gå offentleg ut mot president Trump, fordi han meiner han skuldar nasjonen ro medan Trump sit ved makta.

Det gjekk ikkje lang tid før Trump på sedvanleg vis slo tilbake mot kritikken. På Twitter kallar han Mattis for «verdas mest overvurderte general».

– Eg gav han eit nytt liv, nye ting å gjere og nye slag å vinne, men han oppnådde sjeldan suksess. Eg likte ikkje hans «leiarstil» eller mykje anna ved han, og mange er samde. Glad han er borte! skriv Trump i ei melding.

