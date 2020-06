Obama: – Livet og draumane dykkar betyr noko

utenriks

– Eg vil snakke direkte til dykk unge svarte menn og kvinner i dette landet. Eg vil at du skal vite at du betyr noko. Eg vil at du skal vite at draumane dine betyr noko, sa Barack Obama i eit direktesendt folkemøte på nett, skriv ABC News.

Møtet vart halde medan USA opplever storstilte demonstrasjonar i protest mot politivald og rasisme etter drapet på Floyd i Minneapolis. Politimannen som arresterte Floyd, vart onsdag sikta for forsettleg drap.

Obama seier situasjonen, som er «vanskeleg, skremmande og usikker», også byr på ei utruleg stor moglegheit for folk til å vakne og oppdage den systematiske rasismen i USA.

