Hongkongs innbyggjarar tenner lys i heile byen for å markere Tiananmen-massakren

utenriks

I staden for det tradisjonelle havet av levande lys i Victoria-parken i sentrum av byen, er planen no at det skal tennast lys i heile byen klokka 20.00 lokal tid, og deretter haldast eit minutts stille, skriv Reuters.

4. juni 1989 greip det kinesiske militæret inn mot demonstrasjonar for demokrati og menneskerettar på Tiananmen-plassen i hovudstaden Beijing. Tusenvis av demonstrantar vart drepne, men det nøyaktige talet er ukjent.

Lystenninga i Hongkong har pleidd å vere den einaste lovlege markeringa av hendinga på kinesisk territorium, men i år vart ho forboden, visstnok av smittevernomsyn. Markeringa i fjor var ekstra stor, fordi mange hongkongkinesarar meiner byen er i ferd med å miste den uavhengige statusen sin i Kina.

